Торговые точки в Тамбове хотят оформить в едином стиле
В Тамбове планируют привести в порядок объекты нестационарной уличной торговли. Для этого, прежде всего, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, которая регулирует организацию уличной торговли.
Это заставит торговцев соблюдать санитарные правила, поможет развивать добросовестную конкуренцию и усилит налоговую дисциплину.
Чтобы внешний вид торговых объектов был соответствующим, необходимо выработать единый подход к оформлению торговых мест.
- Требования должны быть такими, чтобы нестационарные объекты торговли оказались достойными красоты нашего города, - поясняют в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU