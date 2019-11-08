Торговые точки в Тамбове хотят оформить в едином стиле

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-08T17:30:41+03:00

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В Тамбове планируют привести в порядок объекты нестационарной уличной торговли. Для этого, прежде всего, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, которая регулирует организацию уличной торговли.

Это заставит торговцев соблюдать санитарные правила, поможет развивать добросовестную конкуренцию и усилит налоговую дисциплину.

Чтобы внешний вид торговых объектов был соответствующим, необходимо выработать единый подход к оформлению торговых мест.

- Требования должны быть такими, чтобы нестационарные объекты торговли оказались достойными красоты нашего города, - поясняют в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU