2019-11-08T17:30:41+03:00
Общество

Торговые точки в Тамбове хотят оформить в едином стиле

Городские власти планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове планируют привести в порядок объекты нестационарной уличной торговли. Для этого, прежде всего, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, которая регулирует организацию уличной торговли.

Это заставит торговцев соблюдать санитарные правила, поможет развивать добросовестную конкуренцию и усилит налоговую дисциплину.

Чтобы внешний вид торговых объектов был соответствующим, необходимо выработать единый подход к оформлению торговых мест.

- Требования должны быть такими, чтобы нестационарные объекты торговли оказались достойными красоты нашего города, - поясняют в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове жители улиц Верстовского и Хвойной жалуются на отсутствие наружного освещения
Тамбовский район готовится принять всероссийский фестиваль
Тамбовчанина обвиняют в фальсификации доказательств в суде
Тамбовчане могут пожаловаться приставам на действия коллекторов
Тамбов оказался в рейтинге самых татуированных городов России
Малиновый сад заложили в тамбовском Доме ветеранов
Тамбовчане должны заплатить имущественные налоги до 2 декабря
Жительница Рассказова отметила 100-летний юбилей
Тамбовская прокуратура выявила плохие условия проживания иностранных рабочих
В Котовске завершается благоустройство городского парка
Тамбовская пенсионерка обменяла 60 тысяч рублей на книжные закладки
Две женщины получили травмы в ДТП в Тамбове
В Тамбовской области парень обокрал «Пятерочку»