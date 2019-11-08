2019-11-08T17:00:23+03:00
Звезды

Тамбовский район готовится принять всероссийский фестиваль

В Черняном пройдет «Тамбовская канарейка»
Марина Поповцева
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Репетиции хора идут полным ходомРепетиции хора идут полным ходом
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21-23 ноября в Тамбове пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс «Тамбовская канарейка». Он посвящен 100-летию старейшего в России самодеятельного народного хора села Черняное, который носит имя своей землячки – Марии Мордасовой.

Как сообщают в региональном управлении культуры и архивного дела, в преддверии фестиваля здание Дома культуры в Черняном было отремонтировано, подготовлена выставка в читальном зале библиотеки. Идут репетиции хора под руководством Фёдора Черняновского.

Фото Управления культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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