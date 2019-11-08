Тамбовчанина обвиняют в фальсификации доказательств в суде

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-08T16:30:24+03:00

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38-летнеего жителя Тамбова задержали по подозрению в мошенничестве. Мужчина попытался представить в суд подложные документы, чтобы сохранить за собой право на землю. Расследование ведут следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственный действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, в том числе иных лиц, причастных к их совершению. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения, - прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU