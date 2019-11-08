Тамбовчане могут пожаловаться приставам на действия коллекторов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-08T16:02:39+03:00

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Специалисты УФССП по Тамбовской области напоминают жителям региона, что они могут обратиться к ним с жалобой на коллекторов. Ведомство наделено полномочиями по контролю их деятельности с 2017 года.

- В соответствии с законом заниматься взысканием долгов на территории Тамбовской области теперь могут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень которых ведется в региональном Управлении службы судебных приставов. В случае нарушения «коллекторами» установленных законом требований, у должника есть право обратиться в Службу судебных приставов с соответствующей жалобой, - сообщили в региональном УФССП.

Недобросовестных коллекторов будут привлекать к административной ответственности в порядке ст. 14.57 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 20 тысяч до 2 миллионов рублей.

Пожаловаться на незаконные действия коллекторов можно по телефонам: 8 (4752) 79-73-14, 79-73-15, а также через личный кабинет портала Госуслуг или же через интернет-приемную официального интернет-сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU