2019-11-08T14:31:26+03:00
Общество

Тамбовчане должны заплатить имущественные налоги до 2 декабря

Какие новшества приготовила для нас Налоговая служба
Марина Поповцева
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2 декабря завершается срок уплаты имущественных налогов за 2019 год. С 2019 года Налоговая служба России больше не присылает заполненные квитанции вместе с уведомлением о необходимости заплатить налог. В письме есть только реквизиты для перечисления. Квитанции можно распечатать в личном кабинете налогоплательщика.

Оплатить налоги, используя учетную запись на Госуслугах, можно тремя способами: через личный кабинет налогоплательщика, указав УИН конкретного платежа на сайте с регистраций или без.

Проверить начисленные налоги можно в личном кабинете налогоплательщика. В учетной записи на портале Госуслуг они не отображаются. Они появятся там только превратившись в задолженность.

Войти в личный кабинет налогоплательщика можно с сайта ФНС nalog.ru или здесь.

- Если при попытке входа в личный кабинет налогоплательщика система вас туда не пускает, возможно, вы не подтверждали свою личность в ЕСИА, либо подтвердили её заочно, через Почту России. В данном случае вам необходимо просто переподтвердить свою личность в любом Центре обслуживания ЕСИА или МФЦ, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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