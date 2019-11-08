2019-11-08T14:01:10+03:00
Общество

Жительница Рассказова отметила 100-летний юбилей

У именинницы 3 детей, 6 внуков, 8 правнуков и 7 праправнуков
Марина Поповцева
Поделиться:
Муж Прасковьи Алексеевны немного не дожил до ПобедыМуж Прасковьи Алексеевны немного не дожил до Победы
Изменить размер текста:

Прасковья Алексеевна Севостьянова из Рассказова отпраздновала свой 100-летний юбилей. Старушку поздравили родные и близкие, а городское руководство торжественно вручило ей приветственный адрес от Президента РФ.

Прасковья Алексеевна родилась в селе Дмитриевщина Рассказовского района. Ее муж, фронтовик, немного не дожил до Победы, он погиб в сражении в 1945 году. После войны Прасковья Алексеевна работала на ферме в Племзаводе, откуда и ушла на пенсию. У именинницы трое детей, 6 внуков, 8 правнуков и 7 праправнуков.

- Прасковья Алексеевна окружена заботой и любовью. Именно в этом секрет долголетия, считает наша долгожительница, - отмечают в администрации города Рассказова.

Фото администрации города Рассказова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове жители улиц Верстовского и Хвойной жалуются на отсутствие наружного освещения
Торговые точки в Тамбове хотят оформить в едином стиле
Тамбовский район готовится принять всероссийский фестиваль
Тамбовчанина обвиняют в фальсификации доказательств в суде
Тамбовчане могут пожаловаться приставам на действия коллекторов
Тамбов оказался в рейтинге самых татуированных городов России
Малиновый сад заложили в тамбовском Доме ветеранов
Тамбовчане должны заплатить имущественные налоги до 2 декабря
Тамбовская прокуратура выявила плохие условия проживания иностранных рабочих
В Котовске завершается благоустройство городского парка
Тамбовская пенсионерка обменяла 60 тысяч рублей на книжные закладки
Две женщины получили травмы в ДТП в Тамбове
В Тамбовской области парень обокрал «Пятерочку»