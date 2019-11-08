Жительница Рассказова отметила 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-08T14:01:10+03:00

Муж Прасковьи Алексеевны немного не дожил до Победы

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Прасковья Алексеевна Севостьянова из Рассказова отпраздновала свой 100-летний юбилей. Старушку поздравили родные и близкие, а городское руководство торжественно вручило ей приветственный адрес от Президента РФ.

Прасковья Алексеевна родилась в селе Дмитриевщина Рассказовского района. Ее муж, фронтовик, немного не дожил до Победы, он погиб в сражении в 1945 году. После войны Прасковья Алексеевна работала на ферме в Племзаводе, откуда и ушла на пенсию. У именинницы трое детей, 6 внуков, 8 правнуков и 7 праправнуков.

- Прасковья Алексеевна окружена заботой и любовью. Именно в этом секрет долголетия, считает наша долгожительница, - отмечают в администрации города Рассказова.

Фото администрации города Рассказова

ИСТОЧНИК KP.RU