Тамбовская прокуратура выявила плохие условия проживания иностранных рабочих

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-08T13:31:21+03:00

Сотрудники сельхозорганизации обитали в нежилом помещении, где не было водоснабжения и мебели

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Инжавинского района проверила, как соблюдают требования миграционного законодательства предприятия, которые берут на работу иностранцев. Было установлено, что одна из сельскохозяйственных организаций региона не обеспечило нормальные условия проживания своим иностранным работникам.

Для проживания иностранцам предоставили нежилое производственное помещение цеха, где были только кровати и минимальный набор санитарно-бытовых принадлежностей. Помещение не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, там отсутствует водоснабжение, шкафы для одежды, и к тому же не проводится влажная уборка.

При этом работодатель также нарушил законодательство о пожарной безопасности. В помещении повсюду торчали оголенные провода, и не было огнетушителей.

- За допущенные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства прокуратура возбудила в отношении работодателя дела об административных правонарушениях по ст.6.3 КоАП РФ и по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU