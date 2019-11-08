В Котовске завершается благоустройство городского парка
В парке города Котовска завершаются строительно-монтажные работы. На данный момент здесь проложены электрические сети, водопровод и канализация, установлено 25 новых опор освещения со светильниками и отреставрировано 56 старых. В парке смонтирована система видеонаблюдения, завезен грунт и выполнено озеленение.
Подходит к завершению строительство фонтана. Уже залита и выложена плиткой бетонная чаша, сооружено техническое помещение. Остается проложить трубы и смонтировать свето-звуковое оборудование.
Также в планах рабочих окончить реконструкцию главного входа и двух павильонов. Сейчас подрядчик укладывает дорожное покрытие на центральной аллее, территории скейт-парка, на промежуточных дорожках и в зоне для аттракционов. Начата укладка тротуарной плитки на центральной площади.
К концу подходят работы по устройству системы автоматического полива стоимостью 3,5 млн рублей. Пуско-наладочные работы будут проводиться в ближайшие дни.
Также в парке появится новая сцена-ракушка стоимостью 7,5 млн рублей.
- Для завершения строительства, над сценой нужно установить кровлю, сделать и утеплить внутренние помещения для персонала и настелить полы из бруса лиственницы, - сообщают в администрации города Котовска.
Фото администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU