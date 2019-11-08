В Котовске завершается благоустройство городского парка

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-08T13:01:56+03:00

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В парке города Котовска завершаются строительно-монтажные работы. На данный момент здесь проложены электрические сети, водопровод и канализация, установлено 25 новых опор освещения со светильниками и отреставрировано 56 старых. В парке смонтирована система видеонаблюдения, завезен грунт и выполнено озеленение.

Подходит к завершению строительство фонтана. Уже залита и выложена плиткой бетонная чаша, сооружено техническое помещение. Остается проложить трубы и смонтировать свето-звуковое оборудование.

Также в планах рабочих окончить реконструкцию главного входа и двух павильонов. Сейчас подрядчик укладывает дорожное покрытие на центральной аллее, территории скейт-парка, на промежуточных дорожках и в зоне для аттракционов. Начата укладка тротуарной плитки на центральной площади.

К концу подходят работы по устройству системы автоматического полива стоимостью 3,5 млн рублей. Пуско-наладочные работы будут проводиться в ближайшие дни.

Также в парке появится новая сцена-ракушка стоимостью 7,5 млн рублей.

- Для завершения строительства, над сценой нужно установить кровлю, сделать и утеплить внутренние помещения для персонала и настелить полы из бруса лиственницы, - сообщают в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU