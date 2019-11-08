2019-11-08T13:01:56+03:00
Общество

В Котовске завершается благоустройство городского парка

В зоне отдыха появятся фонтан, скейт-парк и новая сцена
Марина Поповцева
Поделиться:
В парке параллельно ведется несколько видов работВ парке параллельно ведется несколько видов работ
Изменить размер текста:

В парке города Котовска завершаются строительно-монтажные работы. На данный момент здесь проложены электрические сети, водопровод и канализация, установлено 25 новых опор освещения со светильниками и отреставрировано 56 старых. В парке смонтирована система видеонаблюдения, завезен грунт и выполнено озеленение.

Подходит к завершению строительство фонтана. Уже залита и выложена плиткой бетонная чаша, сооружено техническое помещение. Остается проложить трубы и смонтировать свето-звуковое оборудование.

Также в планах рабочих окончить реконструкцию главного входа и двух павильонов. Сейчас подрядчик укладывает дорожное покрытие на центральной аллее, территории скейт-парка, на промежуточных дорожках и в зоне для аттракционов. Начата укладка тротуарной плитки на центральной площади.

К концу подходят работы по устройству системы автоматического полива стоимостью 3,5 млн рублей. Пуско-наладочные работы будут проводиться в ближайшие дни.

Также в парке появится новая сцена-ракушка стоимостью 7,5 млн рублей.

- Для завершения строительства, над сценой нужно установить кровлю, сделать и утеплить внутренние помещения для персонала и настелить полы из бруса лиственницы, - сообщают в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове жители улиц Верстовского и Хвойной жалуются на отсутствие наружного освещения
Торговые точки в Тамбове хотят оформить в едином стиле
Тамбовский район готовится принять всероссийский фестиваль
Тамбовчанина обвиняют в фальсификации доказательств в суде
Тамбовчане могут пожаловаться приставам на действия коллекторов
Тамбов оказался в рейтинге самых татуированных городов России
Малиновый сад заложили в тамбовском Доме ветеранов
Тамбовчане должны заплатить имущественные налоги до 2 декабря
Жительница Рассказова отметила 100-летний юбилей
Тамбовская прокуратура выявила плохие условия проживания иностранных рабочих
Тамбовская пенсионерка обменяла 60 тысяч рублей на книжные закладки
Две женщины получили травмы в ДТП в Тамбове
В Тамбовской области парень обокрал «Пятерочку»