Тамбовская пенсионерка обменяла 60 тысяч рублей на книжные закладки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-08T12:28:54+03:00

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В Тамбове 85-летняя местная жительница стала жертвой обмана. Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина предложила ей обменять деньги. Старушка согласилась и отдала свои накопления мошеннице. Взамен на настоящие купюры она получила книжные закладки. О том, что деньги поддельные бабушка поняла лишь только после того, как показала их родственнице. В итоге пожилая женщина лишилась 60 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 «Мошенничество» УК РФ. Полицейские ведут розыск злоумышленницы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU