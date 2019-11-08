Тамбовская пенсионерка обменяла 60 тысяч рублей на книжные закладки
В Тамбове 85-летняя местная жительница стала жертвой обмана. Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина предложила ей обменять деньги. Старушка согласилась и отдала свои накопления мошеннице. Взамен на настоящие купюры она получила книжные закладки. О том, что деньги поддельные бабушка поняла лишь только после того, как показала их родственнице. В итоге пожилая женщина лишилась 60 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 «Мошенничество» УК РФ. Полицейские ведут розыск злоумышленницы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU