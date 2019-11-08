Две женщины получили травмы в ДТП в Тамбове
«Тойота» протаранила «Хендай» при выезде со двора
Пострадавших на месте осмотрели медикиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на улице Магистральной 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Toyota Сorolla» при выезде со двора столкнулась с автомобилем «Hyundai Sonata».
- В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Toyota Сorolla», женщина 1961 года рождения, получили телесные повреждения и были осмотрена на месте происшествия фельдшером скорой медицинской помощи, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU