Две женщины получили травмы в ДТП в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-08T12:01:26+03:00

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В Тамбове на улице Магистральной 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Toyota Сorolla» при выезде со двора столкнулась с автомобилем «Hyundai Sonata».

- В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Toyota Сorolla», женщина 1961 года рождения, получили телесные повреждения и были осмотрена на месте происшествия фельдшером скорой медицинской помощи, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU