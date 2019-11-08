В Тамбовской области парень обокрал «Пятерочку»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-08T11:29:29+03:00

Это не единственная кража, которую совершил котвочанин Фото: УМВД по Тамбовской области

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В котовском магазине «Пятерочка», расположенном на улице Посконкина, произошла кража. Сотрудники полиции изучили камеру видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний парень, проживающий на этой же улице.

Выяснилось, что молодой человек украл из магазина продукты питания. В содеянном он сознался. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УВМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU