В Тамбовской области парень обокрал «Пятерочку»
В котовском магазине «Пятерочка», расположенном на улице Посконкина, произошла кража. Сотрудники полиции изучили камеру видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний парень, проживающий на этой же улице.
Выяснилось, что молодой человек украл из магазина продукты питания. В содеянном он сознался. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УВМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU