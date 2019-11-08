У тамбовчанина за долги арестовали внедорожник «Toyota Land Cruser»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-08T10:29:38+03:00

Иномарка будет продана, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности по налогам

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В Тамбове местный житель задолжал более 700 тысяч рублей по налоговым платежам. Мужчина добровольно не оплачивал долг, игнорировал повестки и уклонялся от решения суда. Тогда судебные приставы арестовали принадлежащий тамбовчанину дорогостоящий внедорожник «Toyota Land Cruiser».

- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU