У тамбовчанина за долги арестовали внедорожник «Toyota Land Cruser»
Иномарка будет продана, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности по налогам
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В Тамбове местный житель задолжал более 700 тысяч рублей по налоговым платежам. Мужчина добровольно не оплачивал долг, игнорировал повестки и уклонялся от решения суда. Тогда судебные приставы арестовали принадлежащий тамбовчанину дорогостоящий внедорожник «Toyota Land Cruiser».
- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU