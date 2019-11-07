В Тамбове хотят заменить участок теплосетей на Советской
В Тамбове окончен аварийный ремонт теплосети по адресу Советская, 38. Рабочие восстанавливают прежний облик территории. После подсыпки щебнем будет приводиться в прежний вид асфальтовое покрытие.
Данный участок сети сильно изношен, поэтому высока вероятность, что в 2020 году трубопровод от Энгельса до Астраханской будет полностью заменен по инвестиционной программе МУП «Тамбовтеплосервис».
- На всех участках, на которых велись крупномасштабные работы в этом году в рамках инвестпрограммы МУП «Тамбовтеплосервис», а также на участках ведения аварийных работ в зимний период прошлого года твердое покрытие восстановлено полностью, - добавляют в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU