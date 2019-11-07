В Тамбове хотят заменить участок теплосетей на Советской

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-07T17:01:26+03:00

Отрезок между Энгельса и Астраханской переложат по инвестиционной программе

Изменить размер текста: A A

В Тамбове окончен аварийный ремонт теплосети по адресу Советская, 38. Рабочие восстанавливают прежний облик территории. После подсыпки щебнем будет приводиться в прежний вид асфальтовое покрытие.

Данный участок сети сильно изношен, поэтому высока вероятность, что в 2020 году трубопровод от Энгельса до Астраханской будет полностью заменен по инвестиционной программе МУП «Тамбовтеплосервис».

- На всех участках, на которых велись крупномасштабные работы в этом году в рамках инвестпрограммы МУП «Тамбовтеплосервис», а также на участках ведения аварийных работ в зимний период прошлого года твердое покрытие восстановлено полностью, - добавляют в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU