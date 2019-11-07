2019-11-07T17:01:26+03:00
Общество

В Тамбове хотят заменить участок теплосетей на Советской

Отрезок между Энгельса и Астраханской переложат по инвестиционной программе
Марина Поповцева
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Рабочие занимаются восстановлением прежнего облика территорииРабочие занимаются восстановлением прежнего облика территорииФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове окончен аварийный ремонт теплосети по адресу Советская, 38. Рабочие восстанавливают прежний облик территории. После подсыпки щебнем будет приводиться в прежний вид асфальтовое покрытие.

Данный участок сети сильно изношен, поэтому высока вероятность, что в 2020 году трубопровод от Энгельса до Астраханской будет полностью заменен по инвестиционной программе МУП «Тамбовтеплосервис».

- На всех участках, на которых велись крупномасштабные работы в этом году в рамках инвестпрограммы МУП «Тамбовтеплосервис», а также на участках ведения аварийных работ в зимний период прошлого года твердое покрытие восстановлено полностью, - добавляют в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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