2019-11-07T16:01:26+03:00
Общество

В конце ноября в Тамбове определят дворы, которые отремонтируют в следующем году

На рассмотрение в мэрию поступило 206 заявок
Магдалина Кочнева
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В Тамбове формируют перечень дворов на благоустройство. Специальная комиссия администрации города приступила к рассмотрению и оценке заявок жителей, чтобы сформировать рейтинговый перечень дворов для включения в программу благоустройства. Сейчас в жилищном комитете их находится 206, 33 из них поступили в этом году.

С марта появилось новое обязательное требование для получения регионом субсидий на реализацию программы «Формирование современной городской среды». Теперь необходимо в состав общего имущества многоквартирного дома включать фонари, скамейки и урны, которые установят в процессе благоустройства. Готовность жителей нести ответственность за малые архитектурные формы и другие элементы двора должна быть отражена отдельным пунктом в протоколе общего собрания — документе, который обязательно включается в заявку.

Каждой дворовой территории, в зависимости от количества набранных баллов и в соответствии с критериями, которые утвердит администрация города, присвоят рейтинг. Чем он выше, тем больше шансов войти в программу уже в следующем году. Комиссия учитывает год постройки дома, последний ремонт асфальтового покрытия, а также финансовую дисциплину жителей — своевременную оплату ими услуг ЖКХ, их активность (процент проголосовавших) и техническое состояние асфальта.

- По итогам сформируется рейтинговый перечень дворовых территорий, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Члены общественной комиссии утвердят его до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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