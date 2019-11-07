Тамбовчанин украл куртку из магазина, незаметно пройдя мимо кассы

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-07T15:39:24+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу товара из спортивного магазина в областном центре, расположенного на улице Советской. Стражи порядка изучили запись с камеры видеонаблюдения на котором было запечатлено преступление. Как оказалось, молодой человек, зашел в магазин и снял с вешалки понравившуюся ему куртку, а затем незаметно вместе с ней прошел мимо кассы. В ходе розыска сотрудники полиции задержали 26-летнего тамбовчанина.

- Украденную куртку молодой человек носил сам, похищенное изъято полицейскими. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU