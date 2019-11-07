В Тамбовской области водитель легковушки сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-07T12:59:01+03:00

ДТП в городе Рассказово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 6 ноября в восемь часов утра на улице 8 марта в районе дома №1Б города Рассказово. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», 19-летний парень, сбил 36-летнего мужчину, который правой рукой ухватился за открытое стекло водительской двери.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU