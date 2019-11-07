В Рассказово отремонтировали кровлю детсада «Теремок»
Работы будут продолжены в 2020 году
Следующий этап - обновление входной группы и некоторых помещений садика
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В Рассказово ведутся ремонтные работы в детском саду № 8 «Теремок». Он расположен в микрорайоне «Арженка».
На данный момент рабочие уже завершают кровельные работы. На очереди – ремонт входных групп и некоторых помещений внутри детского сада.
- Работы финансируются из областного и городского бюджетов и будут продолжены в следующем году, - прокомментировали в администрации города Рассказова.
Фото администрации города Рассказова
ИСТОЧНИК KP.RU