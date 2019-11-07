2019-11-07T13:00:19+03:00
Общество

В Рассказово отремонтировали кровлю детсада «Теремок»

Работы будут продолжены в 2020 году
Марина Поповцева
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Следующий этап - обновление входной группы и некоторых помещений садикаСледующий этап - обновление входной группы и некоторых помещений садика
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В Рассказово ведутся ремонтные работы в детском саду № 8 «Теремок». Он расположен в микрорайоне «Арженка».

На данный момент рабочие уже завершают кровельные работы. На очереди – ремонт входных групп и некоторых помещений внутри детского сада.

- Работы финансируются из областного и городского бюджетов и будут продолжены в следующем году, - прокомментировали в администрации города Рассказова.

Фото администрации города Рассказова

ИСТОЧНИК KP.RU

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