В Рассказово отремонтировали кровлю детсада «Теремок»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-07T13:00:19+03:00

Работы будут продолжены в 2020 году

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В Рассказово ведутся ремонтные работы в детском саду № 8 «Теремок». Он расположен в микрорайоне «Арженка».

На данный момент рабочие уже завершают кровельные работы. На очереди – ремонт входных групп и некоторых помещений внутри детского сада.

- Работы финансируются из областного и городского бюджетов и будут продолжены в следующем году, - прокомментировали в администрации города Рассказова.

Фото администрации города Рассказова

ИСТОЧНИК KP.RU