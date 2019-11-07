2019-11-07T11:00:05+03:00
Происшествия

Тамбовчанин решил попользоваться чужим гаджетом

Мужчина позаимствовал у зазевавшейся покупательницы планшет
Марина Поповцева
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В полицию Тамбова поступило сообщение от 28-летней жительницы областного центра. Она пожаловалась, то у нее в торговом центре украли планшет.

Полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения, на которой оказался запечатлен момент кражи. На видео было видно, как женщина присела отдохнуть на скамейку, а потом ненадолго отлучилась, оставив свои вещи, в том числе и компьютер. Тут-то на чужое добро и позарился неизвестный.

Запись позволила составить описание злоумышленника. Позже его личность была установлена, 52-летний мужчина был задержан и доставлен в полицию. Он признался, что пользовался планшетом сам.

- В настоящее время похищенное изъято и возвращено 28-летней тамбовчанке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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