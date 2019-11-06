Тамбовский балетмейстер получит престижную награду

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-06T17:26:43+03:00

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Балетмейстер из Знаменского района удостоена премии имени А.В. Луначарского. Престижную награду получит Любовь Серпутько, балетмейстер ансамбля народного танца «Радуга». Бронзовый бюст Луначарского, диплом, а также денежное вознаграждение ей вручат на Международном культурном форуме. Он пройдет с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге.

- Эта премия – уникальная награда. Её учредили для поощрения представителей нетворческих профессий, часто остающихся в тени, но без которых невозможна работа культурных и просветительских учреждений. Премия вручается лучшим сотрудникам музеев, цирков, театров, библиотек, школ и консерваторий, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В этом году лауреатами премии стали работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Челябинской и Тамбовской областей, а также Чечни, Чувашии и Чукотского автономного округа. От Тамбовской области в конкурсе принимали участие 4 номинанта. Балетмейстер ансамбля народного танца «Радуга» стала победителем в номинации «Лучший работник культурно – досугового учреждения».

Она работает с 1997 года в ДК «Сахарник» Знаменского района, а общий стаж ее трудовой деятельности составляет 25 лет. За это время у тамбовчанки занимались 125 воспитанников. В этом году указом Владимира Путина Любови Серпутько присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU