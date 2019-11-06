Тамбовские пожарные получили 15 новых спецмашин
В Тамбовской области автопарк пожарных пополнился новой современной техникой, которую закупили в рамках госконтракта по лизингу на деньги из регионального бюджета. Огнеборцы региона получили в пользование 14 автоцистерн на базе «Урал» и 1 штабной «Соболь».
- Автоцистерны изготовлены по современным техническим требованиям в Челябинской области. Они обеспечивают возможность доставки к месту боевого расчета в составе семи человек, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента. Пожарные машины оснащены цистернами для воды объемом 6 кубометров, баками для пенообразования, пожарными насосами, средствами связи и защиты. Максимальная масса одной автоцистерны, заполненной водой, составляет 21 тонну, - рассказал начальник отдела организации службы пожаротушения и подготовки ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» Александр Жуков.
Техника рассчитана не только на эффективное тушение пожаров, но и на проведение аварийно-спасательных работ, в том числе в результате ДТП. Спецмашины уже распределили по потребности между районными пожарными частями, которые испытывали острую нужду в обновлении автопарка.
Фото: пресс-служба ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр»
ИСТОЧНИК KP.RU