2019-11-06T09:00:05+03:00
Общество

Тамбовские пожарные получили 15 новых спецмашин

В обновлении автопарка больше всего нуждались в районах
Ксения АЛЕШИНА
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Между пожарными частями технику распределяли по потребностиМежду пожарными частями технику распределяли по потребности
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В Тамбовской области автопарк пожарных пополнился новой современной техникой, которую закупили в рамках госконтракта по лизингу на деньги из регионального бюджета. Огнеборцы региона получили в пользование 14 автоцистерн на базе «Урал» и 1 штабной «Соболь».

- Автоцистерны изготовлены по современным техническим требованиям в Челябинской области. Они обеспечивают возможность доставки к месту боевого расчета в составе семи человек, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента. Пожарные машины оснащены цистернами для воды объемом 6 кубометров, баками для пенообразования, пожарными насосами, средствами связи и защиты. Максимальная масса одной автоцистерны, заполненной водой, составляет 21 тонну, - рассказал начальник отдела организации службы пожаротушения и подготовки ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» Александр Жуков.

Техника рассчитана не только на эффективное тушение пожаров, но и на проведение аварийно-спасательных работ, в том числе в результате ДТП. Спецмашины уже распределили по потребности между районными пожарными частями, которые испытывали острую нужду в обновлении автопарка.

Фото: пресс-служба ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр»

ИСТОЧНИК KP.RU

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