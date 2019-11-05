2019-11-05T16:01:06+03:00
Происшествия

Тамбовчанин из ревности до смерти избил гостя, который оказывал знаки внимания его супруге

Пострадавший смог сам уйти домой, но на пороге жилища умер
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Возле одного из домов города Уварово утром 4 ноября обнаружили тело 45-летнего местного жителя. У мужчины оказалась серьезная травма головы, от которой, как выяснилось позже, он и умер. По этому факту в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». По подозрению в совершении этого преступления задержали 53-летнего знакомого погибшего мужчины. Как выяснили следователи, 2 ноября житель Уварово, вместе с гражданской супругой принимали у себя дома гостей, среди которых оказался бывший муж хозяйки. Вместе они прожили 10 лет. Экс-супруг начал оказывать женщине знаки внимания, и это заметил ее нынешний гражданский муж. Хозяин дома на некоторое время покинул гостей и вышел из комнаты. Назад он вернулся с деревянным бруском, которым нанес «сопернику» удар по голове. Избитый мужчина ушел из гостей только на следующий день, но внезапно, уже у дома, он почувствовал себя плохо, потерял сознание, а потом умер. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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