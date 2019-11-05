В Рассказово выбрали объекты для благоустройства
Жители города проголосовали за территории, которые облагородят в 2021 году
За благоустройство зеленой зоны на улице Пушкина проголосовало 2728 человек
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В Рассказово подвели итоги рейтингового голосования. Жители города выбирали, какие общественные территории и объекты будут благоустроены в 2021 году.
Максимальное число голосов (2728) набрала зеленая зона на улице Пушкина. За благоустройство тротуара по улице Мухортова проголосовало 2312 человек.
- На третьем месте пешеходный мост с улицы Пушкина на улицу Богдана Хмельницкого (1990 голосов). В голосовании приняли участие 5764 рассказовца, - сообщают в администрации города Рассказова.
Фото администрации города Рассказова
ИСТОЧНИК KP.RU