В Рассказово выбрали объекты для благоустройства

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-05T17:03:04+03:00

За благоустройство зеленой зоны на улице Пушкина проголосовало 2728 человек

Жители города проголосовали за территории, которые облагородят в 2021 году

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В Рассказово подвели итоги рейтингового голосования. Жители города выбирали, какие общественные территории и объекты будут благоустроены в 2021 году.

Максимальное число голосов (2728) набрала зеленая зона на улице Пушкина. За благоустройство тротуара по улице Мухортова проголосовало 2312 человек.

- На третьем месте пешеходный мост с улицы Пушкина на улицу Богдана Хмельницкого (1990 голосов). В голосовании приняли участие 5764 рассказовца, - сообщают в администрации города Рассказова.

Фото администрации города Рассказова

ИСТОЧНИК KP.RU