Главный следователь области и мэр Тамбова проведут совместный прием

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-05T15:22:56+03:00

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14 ноября в Тамбове, в здании следственного управления, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 156, состоится прием, который совместно проведут главный следователь области Александр Полшаков и мэр города Наталия Макаревич. Таким образом, горожане получат возможность задать вопросы, относящиеся как к администрации, так и к следователям. Начнется прием в 10 часов, но для того, чтобы попасть на него, горожанам необходимо записаться.

- Предварительная запись на личный прием обязательна и ведется по телефону: 8 (4752) 71-00-61, - сообщили в СУ СКР по тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU