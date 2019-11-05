2019-11-05T13:27:57+03:00
Общество

В Тамбовской области завершается приемка объектов по «Народной инициативе»

Окончены работы в 4-х селах региона
Марина Поповцева
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Замена водонапорной башни обошлась в 335 тысяч рублейЗамена водонапорной башни обошлась в 335 тысяч рублей
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В Тамбовской области сдаются в эксплуатацию последние объекты по проекту «Народная инициатива». К примеру, в Дмитриевке Никифоровского района окончили монтаж детской площадки в парке на улице Первомайской.

В селе Пановы Сампурского района подошел к концу ремонт мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Ржаксинском районе общественность приняла парк после благоустройства.

В селе Гагарино Пичаевского района заменили водонапорную башню. Прежняя функционировала более 50 лет и не могла обеспечить бесперебойную подачу воды. Новая башня имеет 15-метровую высоту, этого достаточно, чтобы поддерживать давление в сети. На замену потрачено 325 тысяч рублей «Инициативы» и ещё 10 тысяч из сельского бюджета.

- В этом году проект «Народная инициатива» реализован в 251 муниципальном образовании (7 городских округов, 13 городских поселений, 231 сельское поселение) и включил более 500 различных объектов, - напомнили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото "Пичаевский вестник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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