В Котовске проверили безопасность газового оборудования

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-05T10:42:55+03:00

Специальная комиссия прошлась по домам, квартирам и гаражам жителей

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Комиссия проверила безопасность газового оборудования в квартирах жителей Котовска. На обход отправились сотрудники газовой службы, полицейские, представители управляющих компаний, председатели ТСЖ и сотрудники администрации города.

Особое внимание комиссия уделяла тем жильцам, к которым газовики не могли попасть за 2 последних года. К настоящему моменту удалось проверить 50 квартир и частных домов. Рейд коснулся также гаражей, оборудованных газовыми приборами.

Серьезных нарушений выявлено не было, а незначительные устранялись специалистами газовой службы прямо при осмотре.

- Помимо проверки газового оборудования, правильности его подключения и использования жильцами, проверка проводилась и на предмет пожарной безопасности в целом, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с использованием нагревательных приборов с наступлением холодов, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото администрацим города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU