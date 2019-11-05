В Котовске проверили безопасность газового оборудования
Комиссия проверила безопасность газового оборудования в квартирах жителей Котовска. На обход отправились сотрудники газовой службы, полицейские, представители управляющих компаний, председатели ТСЖ и сотрудники администрации города.
Особое внимание комиссия уделяла тем жильцам, к которым газовики не могли попасть за 2 последних года. К настоящему моменту удалось проверить 50 квартир и частных домов. Рейд коснулся также гаражей, оборудованных газовыми приборами.
Серьезных нарушений выявлено не было, а незначительные устранялись специалистами газовой службы прямо при осмотре.
- Помимо проверки газового оборудования, правильности его подключения и использования жильцами, проверка проводилась и на предмет пожарной безопасности в целом, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с использованием нагревательных приборов с наступлением холодов, - рассказали в администрации города Котовска.
Фото администрацим города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU