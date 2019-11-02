В Тамбове открыли тупик на улице Пензенской
В Тамбове освободили проезд через улицу Пензенскую. Ранее такое поручение застройщику «Ремстроймонтаж» дала мэр города Наталия Макаревич.
Дело в том, что участок городской территории фирма занимала незаконно, здесь стояли строительные бытовки. Проезд по улице Пензенской закрыли еще в мае 2015 года. Теперь, по истечение 4 с лишним лет, препятствие с проезжей части убрали.
Асфальт на улице полностью разбитФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Но активно пользоваться дорогой автомобилисты пока не спешат: асфальт здесь полностью разрушен. Знаки, ограничивающие проезд по Пензенской, пока не убрали.
Знаки, ограничивающие проезд, пока не убралиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU