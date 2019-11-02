2019-11-02T17:31:23+03:00
Общество

В Тамбове открыли тупик на улице Пензенской

Пользоваться дорогой автомобилисты не спешат: она полностью «убита»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Проезд по Пензенской открыт!Проезд по Пензенской открыт!Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове освободили проезд через улицу Пензенскую. Ранее такое поручение застройщику «Ремстроймонтаж» дала мэр города Наталия Макаревич.

Дело в том, что участок городской территории фирма занимала незаконно, здесь стояли строительные бытовки. Проезд по улице Пензенской закрыли еще в мае 2015 года. Теперь, по истечение 4 с лишним лет, препятствие с проезжей части убрали.

Асфальт на улице полностью разбит Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Асфальт на улице полностью разбитФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Но активно пользоваться дорогой автомобилисты пока не спешат: асфальт здесь полностью разрушен. Знаки, ограничивающие проезд по Пензенской, пока не убрали.

Знаки, ограничивающие проезд, пока не убрали Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Знаки, ограничивающие проезд, пока не убралиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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