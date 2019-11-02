Тамбовскую школу №30 признали одной из лучших в стране для обучения инвалидов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-02T14:53:52+03:00

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По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2019». Школа №30 города Тамбова стала его лауреатом, а также почетным членом Ассоциации инклюзивных школ России.

Как пояснили в управлении образования и науки области, в финал конкурса вышли 40 школ из 31 региона России. Это представители лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов, школ, имеющих статус ресурсных центров по организации работы с детьми с ОВЗ, школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также школ, открывших на своей базе классы инклюзивного обучения.

Тамбовскую область представляла средняя общеобразовательная школа №30 города Тамбова с проектом «Модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через создание коррекционно-развивающей среды и вовлечение в социально-значимую деятельность».

- Труд педагога инклюзивного образования формирует не только личность ребёнка с особыми образовательными потребностями, он распространяется на всех детей, прививая доброту и отзывчивость. В группе, классе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, всегда можно наблюдать картину, как в других раскрываются милосердие, толерантность, внимание к каждому человеку, умение прийти на выручку и другие положительные качества личности, – отметила глава Минпросвещения России Ольга Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU