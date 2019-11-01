В Тамбове ускорят ремонт ж/д моста, из-за которого в городе возникли пробки

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-01T15:16:37+03:00

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В областном центре в ускоренном режиме обещают отремонтировать мост на улице Коммунальной, который перекрыли еще в сентябре. Капитальные работы на железобетонном путепроводе в районе станции «Тамбов» доставляют массу неудобства тамбовчанам. Утром и вечером жители западного микрорайона областного центра вынуждены стоять в пробках на объездных дорогах из-за проводимых работ. 1 ноября, как сообщает администрация области, проблему обсудили заместитель главы администрации области Арсен Габуев и начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин. Достигнута договоренность о выполнении железнодорожниками строительно-монтажных работ на объекте по ускоренному графику.

Планируется, что уже к 11 ноября администрация областного центра отменит временную схему организации дорожного движения в районе улицы Коммунальная. Автомобильное движение под путепроводом будет восстановлено в полном объеме. Работы по капремонту путепровода обещают завершить на три недели раньше, чем планировалось.

- Улица Коммунальная - одна из важнейших транспортных магистралей областного центра. Ее участок, перекрытый уже более месяца, активно используется автомобилистами, и включен в состав более чем двадцати маршрутов общественного транспорта города Тамбова, Тамбовского района и отдельных внутриобластных межмуниципальных маршрутов, - говорит Арсен Габуев. - Горожане очень нуждаются в максимальном ускорении завершения ремонта железнодорожного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU