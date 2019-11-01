2019-11-01T16:51:11+03:00
Общество

Тамбовские прокуроры выявили огромные долги по зарплате перед рабочими «Первомайскхиммаша»

Почти 300 сотрудников предприятия остались без денег
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Первомайского района во время проверки соблюдения трудового законодательства в АО «Первомайскхиммаш» и ООО «Первомайскхиммаш» выявила, что оба юридических лица задолжали по зарплате своим сотрудникам огромную сумму денег.

- Установлено, что по состоянию на 31 октября 2019 года акционерное общество, в котором трудится 129 человек, имеет задолженность перед работниками за август и сентябрь в размере более 2 млн. 800 тысяч рублей. В ООО, где работает 165 человек, также имеется задолженность по выплате работникам заработной платы за август-сентябрь 2019 года в общей сумме более 4 млн.рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

За невыплату зарплаты рабочим прокуратура возбудила в отношении юридических лиц: АО и ООО «Первомайскхиммаш» дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые для рассмотрения направлены в Государственную инспекцию труда области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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