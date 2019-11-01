2019-11-01T12:31:13+03:00
Происшествия

Тамбовчанин может сесть на 3 года за фиктивную регистрацию

Мужчина незаконно «поселил» у себя даму из Ближнего зарубежья
Марина Поповцева
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Сотрудники по вопросам миграции отделения дознания и участковый уполномоченный полиции выявили фиктивную постановку на миграционный учет. 33-летний тамбовчанин зарегистрировал у себя мнимую квартирантку из Ближнего зарубежья. За это он взял с женщины деньги.

- Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет, - комментируют в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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