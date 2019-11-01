2019-11-01T10:38:51+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе столкнулись иномарка и «Газель»

21-летняя девушка-водитель на «Opel Corsa» выехала на встречную полосу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии пострадала девушка водительВ аварии пострадала девушка водительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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31 октября в 17 часов 30 минут на 1-ом километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района, произошло столкновение двух автомобилей. Как рассказали в областном УГИБДД, 21-летняя девушка-водитель, которая находилась за рулем автомобиля «Opel Corsa», выполняя обгон, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Газелью», которой управлял 33-летний водитель.

- В результате аварии водитель автомобиля «Opel Corsa» с травмами была доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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