2019-10-31T19:38:32+03:00
Общество

В мэрии Тамбова назначили еще одного нового зама

Курировать имущественные и экономические вопросы города будет 28-летняя Кристина Четырина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Кристина ЧетыринаКристина ЧетыринаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В администрации города Тамбова назначили заместителя главы администрации города по имущественным и экономическим вопросам. Эту должность, пока в статусе исполняющего обязанности, заняла 28-летняя Кристина Четырина.

В ведении зама по экономике находятся комитеты по инвестициям и стратегическим проектам, по развитию потребительского рынка товаров и услуг, по экономике, управлению муниципальным имуществом и муниципального заказа и продаж.

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, Кристина Четырина получила в Тамбовском государственном университете им.Г.Р. Державина два высших образования по специальностям «Государственное и муниципальное управление» (специализация: государственное регулирование экономики) и «Юриспруденция» (по обоим направлениям — диплом с отличием). Проходила курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, «Русской школе управления», Дальневосточном федеральном университете. Работала в администрации Тамбовской области в управлении экономической политики, далее – помощником первого заместителя главы администрации области. Позже являлась руководителем проекта в ООО «Ладесол-Тамбов», генеральным директором ООО «ЭнергоЦентр-Уварово», генеральным директором ООО «УК Энергоцентр» - компаний, которые занимаются реализацией в Тамбовской области ряда инвестиционных проектов. Награждена благодарственными письмами администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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