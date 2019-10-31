2019-10-31T14:30:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанка осталась и без шубы и без денег

Мошенник выманил у женщины предоплату за несуществующий товар
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

40-летняя тамбовчанка планировала купить шубу через сайт объявлений. Ее привлекла цена изделия. Однако продавец по телефону предупредил, что желающих заполучить шубу много. Поэтому, чтобы оставить товар за собой, необходимо внести предоплату.

Женщина так и сделала, перечислив мошеннику 12000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

- В настоящее время полицейскими ведутся оперативные мероприятия по розыску мошенника, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент и его несовершеннолетний подельник обокрали жителя Тамбовщины
Тамбовские полицейские задержали четырех человек с наркотиками
В магазинах Котовска продавали просроченные коктейли и квас
В Мичуринске перекроют движение из-за крестного хода и открытия памятников
Липецкий аферист под видом полицейского лишил тамбовчанку 20 тысяч рублей
Тамбовщина отметит День народного единства концертами, шествиями и конкурсами
Тамбовчанин сильно избил, а затем зарезал свою сожительницу
У двоих тамбовчан угнали машины, ключи от которых они оставили в замках зажигания
Движение автобуса № 108 продлено до 4 ноября
Экс-руководитель Госжилнадзора Тамбовской области Сергей Захарцев получил 4 года колонии строгого режима
Тамбовчане нашли во Вьетнаме редкое насекомое
В Тамбове на светофоре сбили пешехода, переходившего улицу на «красный»
Тамбовский проект вошел в топ-100 лучших по мнению Фонда президентских грантов
17-летнего тамбовчанина сбила машина, когда он пытался обойти лужу на дороге
Тамбовчанин заплатил 4 млн рублей материального ущерба после ареста счетов
В префектуре «Полынковская» в Тамбове появилась зона отдыха
Подведены итоги смотра-конкурса «Тамбов в цвету»
Три проблемные многоэтажки в Тамбове достроят с участием федеральных средств
Выяснять, почему в Тамбове плохо пахнет, будет рабочая группа
В Тамбовской области прогнозируется усиление ветра
Мичуринца, зарезавшего собутыльника и оставившего его тело на улице в покрывале, осудили на 10 лет
«Транснефть-Дружба» наказали за нанесение вреда почве
Представители Тамбовской области отправятся на всероссийский этап «Студента года – 2019»
Пропавшего на Тамбовщине 15-летнего подростка нашли мертвым
В Тамбовской области прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ
В Тамбовской области ожидается до 7 градусов мороза
В Тамбове открылась запись в новый садик