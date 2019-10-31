Тамбовчанка осталась и без шубы и без денег

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-31T14:30:53+03:00

Мошенник выманил у женщины предоплату за несуществующий товар

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40-летняя тамбовчанка планировала купить шубу через сайт объявлений. Ее привлекла цена изделия. Однако продавец по телефону предупредил, что желающих заполучить шубу много. Поэтому, чтобы оставить товар за собой, необходимо внести предоплату.

Женщина так и сделала, перечислив мошеннику 12000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

- В настоящее время полицейскими ведутся оперативные мероприятия по розыску мошенника, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU