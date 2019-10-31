У двоих тамбовчан угнали машины, ключи от которых они оставили в замках зажигания
Тамбовские полицейские нашли два угнанных автомобиля, которых лишились их владельцы. 30 октября в МОМВД «Знаменский» поступило сообщение об угоне иномарки в местном с. Матвеевка. Автовладелец припарковал на ночь свой автомобиль на улице и оставил ключ в замке зажигания. 30-летний мужчина, который поздно ночью проходил мимо, решил воспользоваться этим, чтобы добраться до своего дома в соседнем с. Новознаменка. Там же и обнаружили машину на следующий день.
Задержанный тамбовчанин на опросе признал вину. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности и стоял на учете в полиции.
Похожая ситуация произошла в Умете. Оставив свою "десятку" на неохраняемой стоянке и забыв ключ прямо в замке зажигания, местный автовладелец создал все условия для угона. 22-летний мужчина из этого же поселка решил прокатиться на чужом авто до с. Шиновка. По дороге он врезался в препятствие и разбил чужой автомобиль.
Личность угонщика установили, в преступлении он признался. Раньше он также имел проблемы с законом.
- Возбуждены уголовные дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Виновным в этих преступлениях грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Причем во втором случае, угонщику придется возместить материальный ущерб владельцу «десятки».
ИСТОЧНИК KP.RU