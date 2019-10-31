Тамбовщина отметит День народного единства концертами, шествиями и конкурсами

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-31T14:01:29+03:00

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В Тамбовской области 4 ноября, как и по всей России, будут праздновать День народного единства. В каждом уголке региона по случаю этого события пройдут различные мероприятия, большая часть которых развернется в Тамбове.

Так, в 10 часов утра на площади Музыки состоится традиционный митинг. Официальную часть мероприятия завершит концерт. Кроме того, на Набережной состоится гастрономический фестиваль, где тамбовчане и гости города смогут угоститься блюдами русской, украинской, белорусской, татарской и узбекской кухни.

Гостей праздника в Тамбове также ждут интерактивные площадки, а также спортивные конкурсы и состязания. Параллельно будет работать полевая кухня с кашей и чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU