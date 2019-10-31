Тамбовщина отметит День народного единства концертами, шествиями и конкурсами
В Тамбовской области 4 ноября, как и по всей России, будут праздновать День народного единства. В каждом уголке региона по случаю этого события пройдут различные мероприятия, большая часть которых развернется в Тамбове.
Так, в 10 часов утра на площади Музыки состоится традиционный митинг. Официальную часть мероприятия завершит концерт. Кроме того, на Набережной состоится гастрономический фестиваль, где тамбовчане и гости города смогут угоститься блюдами русской, украинской, белорусской, татарской и узбекской кухни.
Гостей праздника в Тамбове также ждут интерактивные площадки, а также спортивные конкурсы и состязания. Параллельно будет работать полевая кухня с кашей и чаем.
ИСТОЧНИК KP.RU