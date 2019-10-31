Экс-руководитель Госжилнадзора Тамбовской области Сергей Захарцев получил 4 года колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-31T12:23:03+03:00

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В Тамбовской области вынесли приговор бывшему руководителю управления Госжилнадзора области Сергею Захарцеву. Напомним, 44-летнего чиновника задержали в январе 2019 года по подозрению во взяточничестве.

Как выяснили следователи регионального СКР, с момента своего прихода на высокопоставленную должность в июле 2016 года, Сергей Захарцев получал от руководителя одной из управляющих компаний деньги в качестве взятки. Ее «проводили» под видом начисления заработной платы фиктивно трудоустроенному в эту фирму знакомому Захарцева, который после перечисления ему денег на банковскую карту сразу передавал их начальнику Госжилнадзора.

- В течение двух лет, за общее покровительство и попустительство по службе в отношении деятельности управляющей компании, бывший чиновник администрации региона получил около 700 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Преступную схему выявили сотрудники регионального УМВД России. На период следствия фигурант уголовного дела находился под домашним арестом.

Захарцеву предъявили обвинение в совершении преступления по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег , в крупном размере). 31 октября в Октябрьском районном суде города Тамбова экс-руководителю Госжилнадзора вынесли обвинительный приговор.

- Учитывая в качестве смягчающего вину обстоятельства признание подсудимым своей вины, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, лишив его права в течение 4 лет занимать определенные должности, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Сергея Захарцева взяли под стражу прямо в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU