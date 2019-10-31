В Тамбове на светофоре сбили пешехода, переходившего улицу на «красный»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-31T11:30:35+03:00

75-летний мужчина с травмами оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пожилой мужчина попал под колеса иномарки и оказался в больнице

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На пешеходном переходе Тамбова под колеса иномарки попал 75-летний пенсионер. Авария произошла 30 октября в 17 часов 25 минут на улице Советской в районе дома №5а. Как рассказали в региональном УГИБДД, 25-летний водитель автомобиля «FORD FOCUS», двигавшийся на разрешающий сигнал светофора, наехал на пожилого пешехода.

- В результате аварии мужчина получил травмы, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. – На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU