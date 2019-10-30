Более двух тысяч человек задействуют во Всероссийской переписи населения на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-30T11:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 31 октября 2020 года в Тамбовской области пройдет Всероссийская перепись населения. Всего в ее проведении примут участие 2131 человек. Из них 1826 основных переписчиков будут ходить по домам, 305 человек будут работать на стационарных участках, а еще 320 человек войдут в резерв переписчиков. Последних задействуют в том случае, если кто-то из основного состава переписчиков не сможет приступить к работе.

- Как пояснили в Тамбовстате, число переписчиков определено из расчета, что на каждого из них придется в среднем 550 человек, которых предстоит переписать. Еще один важный нюанс – Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – можно дождаться переписчика дома, можно переписать семью самостоятельно на портале госуслуг, а можно прийти в многофункциональный центр «Мои документы», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Каждый желающий не моложе 18 лет, имеющий гражданство РФ и владеющий русским языком, может стать переписчиком. Но прежде надо пройти специальное обучение, после чего сдать экзамен.

ИСТОЧНИК KP.RU