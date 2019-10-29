Рядом с Татарским валом на севере Тамбова разобьют новый парк

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-29T18:31:02+03:00

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В администрации Тамбова решили обустроить для горожан две новые зоны отдыха. По данным мэрии, первая площадка должна появиться в северной части города рядом с Татарским валом. Здесь, на территории в 150 га, планируют разместить детскую площадку, зону барбекю, а также организовать велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы.

- Мы должны создать зону отдыха, которая станет альтернативой Пригородному лесу для этого микрорайона города, - говорит глава Тамбова Наталия Макаревич. - На первом этапе необходимо выкосить здесь траву, высадить деревья, проработать вопросы транспортной доступности — организации парковок для автотранспорта и маршрутов движения общественного транспорта.

Пока у этой территории нет своего названия. Какое имя получит новый парк, зависит от самих горожан. В скором времени будет объявлено о начале обсуждения лучшего названия для этой зоны отдыха.

Еще одна зеленая зона появится в районе строящегося храма на улице Комиссара Московского. Работы по благоустройству здесь уже начались, их продолжат в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU