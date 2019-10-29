2019-10-29T14:50:16+03:00
Общество

Победители фотоконкурса «Поздравь воспитателя – выиграй приз!» получили награды

«Комсомолка» вручила юным умельцам призы и подарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Победителей конкурса наградили в редакции "Комсомольской правды"Победителей конкурса наградили в редакции "Комсомольской правды"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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29 октября в редакции «Комсомолки» побывали победители фотоконкурса творческих работ «Поздравь воспитателя – выиграй приз!», который проходил на сайте www.kp.ru с 19 сентября по 19 октября этого года. Ребята делали поделки к профессиональному празднику сотрудников дошкольных учреждений, а мамы и папы выкладывали фотографии на наш сайт.

По итогам состязания наши читатели выбрали тройку лидеров, которые получили призы и подарки от спонсоров конкурса: Тамбовского государственного театра кукол и музея истории шоколада ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ».

Больше всего голосов оказалось у работы воспитанницы детского сада №7 «Золотая рыбка» Насти Калтыгиной. Победительнице 6,5 лет, и она очень хотела порадовать своих воспитателей: Марию Телегину и Марину Попову.

- Мы хотим поблагодарить наших воспитателей и сказать им спасибо за нелегкий труд, за то, что они дарят нашим детям так много тепла и ласки, - говорит мама победительницы Олеся Калтыгина. – Желаем послушных деток, здоровья.

- И счастья! – добавляет Настя.

По условиям конкурса воспитатель Анастасии Калтыгиной получает букет цветов от флористического салона «Мята» и торт от Венской кондитерской.

Настя Калтыгина с мамой Олесей Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Настя Калтыгина с мамой ОлесейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Еще одна наша победительница - Арина Сидякина, пришла на награждение и с мамой, и с воспитательницей детского сада «Хрустальный башмачок» Татьяной Ластовкиной.

- Я так рада, что читатели «Комсомолки» так высоко оценили работу Арины, которую она сделала чтобы поздравить меня с Днем воспитателя, - говорит Татьяна Владимировна. – Очень благодарна всем, кто принимал участие в голосовании!

Сидякина Арина с мамой Екатериной и воспитательницей Татьяной Ластовкиной Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сидякина Арина с мамой Екатериной и воспитательницей Татьяной ЛастовкинойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Захар Тришин стал самым маленьким участником нашего конкурса – малышу всего 2,5 года. Но это не помешало ему стать призером творческого состязания. Мама Валентина признается, Захару с поделкой совсем немного помогала 6-летняя сестренка Анна. Кстати, мальчик ходит в детский сад всего два месяца, но уже успел подружиться с ребятами в группе и полюбил своих воспитателей, для которых очень старался сделать красивый подарок.

- Мы очень признательны воспитателям за заботу, которой они нас окружили, - говорит Екатерина Тришина. – И, конечно, хотели поздравить их с профессиональным праздником.

Наш самый маленький победитель - Захар Тришин с мамой Валентиной Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Наш самый маленький победитель - Захар Тришин с мамой ВалентинойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

«Комсомольская правда» поздравляет наших победителей, а читателям мы напоминаем, что на сайте www.kp.ru вас всегда ждут увлекательные конкурсы. Участвуйте и побеждайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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