2019-10-29T12:32:21+03:00
Общество

В Тамбовскую область идет гололед

Автоинспекторы напоминают водителям и пешеходам об осторожности
Марина Поповцева
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С 30 октября в Тамбовской области ожидается минусовая температура. На дорогах может появиться гололедица.

ГИБДД напоминает водителям: если вы до сих пор не заменили летнюю резину на зимнюю, сейчас самое время это сделать. Превышение скорости в сложных дорожных условиях может быть опасным.

Пешеходам же, переходя дорогу, необходимо убедиться, что все машины готовы их пропустить, и не забывать про световозвращающие элементы, которые делают человека на дороге заметнее в темноте.

- Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать изменившиеся погодные условия, быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание, достаточный запас топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью в Госавтоинспекцию по тел. 8(4752) 53-40-67, - призывают в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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