2019-10-29T11:36:04+03:00
Происшествия

Водитель «BMW X6» устроил у 3-й больницы в Тамбове массовую аварию

В результате происшествия пострадала 21-летняя девушка и оказались помяты четыре авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель иномарки неудачно перестроилсяВодитель иномарки неудачно перестроилсяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием четырех автомобилей произошла в Тамбове 28 октября в 21 час 46 минут на улице Пролетарской в районе третьей городской больницы.

Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 35-летний водитель автомобиля «BMW X6» при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем «Opel Insignia», под управлением 22-летнего мужчины 1997 года рождения.

От удара автомобиль «Opel Insignia» по инерции продолжил движение и врезался припаркованный автомобиль «Ford Focus», который в свою очередь от удара продвинулся в левую сторону и столкнулся с припаркованным рядом автомобилем «Kia Ceed». На момент ДТП в стоящих автомобилях никого не было.

Участниками аварии стали четыре автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Участниками аварии стали четыре автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате аварии 21-летняя пассажирка автомобиля «Opel Insignia» получила травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Госпитализация ей не потребовалась, девушку на месте осмотрели врачи скорой.

Единственной пострадавшей больница не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Единственной пострадавшей больница не потребоваласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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