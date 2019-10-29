2019-10-29T12:11:53+03:00
Общество

Тамбовская область готовится к 75-летию Победы

Праздничные мероприятия в регионе уже стартовали
Марина Поповцева
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Логотип Года памяти и славы уже утвержденЛоготип Года памяти и славы уже утвержденФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области начата подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Составлен план мероприятий в рамках празднования Года памяти и славы в 2020 году.

Так, всем ветеранам будут вручены юбилейные медали. На данный момент формируются списки. Кроме того, федеральным комитетом «Победы» утверждён логотип Года памяти и славы.

- В Тамбовской области уже проходят мероприятия, посвящённые юбилею Великой Победы: слёты патриотических объединений, волонтёрских отрядов, акции по поддержке, по оказанию помощи ветеранам. На днях стартовал «Забег Победы», в рамках которого студенты сузов области пробегут в общей сложности 75 километров. Кроме того, ветеранам уже вручили медаль «75 лет освобождения Республики Беларусь» и памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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