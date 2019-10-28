Тамбовчане проходят дактилоскопическую регистрацию

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-28T17:31:12+03:00

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Жители Тамбовской области могут пройти дактилоскопическую регистрацию. Оставить отпечатки пальцев в базе данных полиции можно в УМВД России по Тамбову. В этом году бесплатной услугой воспользовались 155 человек.

Для чего это нужно? На всякий случай. Человек, «пальчики» которого есть в базе, всегда будет опознан.

«Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопическая информация может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по адресу: ул. Мичуринская, д. 112А.

ИСТОЧНИК KP.RU