2019-10-28T15:29:49+03:00
Общество

Ж/д переезд в Мичуринске закроют для водителей

Это связано с аварийными работами
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщила пресс-служба администрации города Мичуринска со ссылкой на местный отдел ГИБДД, железнодорожный переезд 410 км., расположенный на ул. Колхозной, будет недоступен для автомобилистов на некоторое время из-за аварийных работ. Движение через него закроют 29 октября с 8:30 до 16:30.

- Во избежание заторовых ситуаций ОГИБДД просит автолюбителей планировать свой маршрут, учитывая изменения в организации дорожного движения!, - комментируют в администарции наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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