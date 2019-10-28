Ж/д переезд в Мичуринске закроют для водителей
Это связано с аварийными работами
Изменить размер текста:
Как сообщила пресс-служба администрации города Мичуринска со ссылкой на местный отдел ГИБДД, железнодорожный переезд 410 км., расположенный на ул. Колхозной, будет недоступен для автомобилистов на некоторое время из-за аварийных работ. Движение через него закроют 29 октября с 8:30 до 16:30.
- Во избежание заторовых ситуаций ОГИБДД просит автолюбителей планировать свой маршрут, учитывая изменения в организации дорожного движения!, - комментируют в администарции наукограда.
ИСТОЧНИК KP.RU