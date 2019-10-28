Тамбовские автоинспекторы усилят контроль за безопасностью школьников на дорогах

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-28T15:01:14+03:00

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В Тамбовской области с 28 октября по 4 ноября пройдет профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», основной целью которого является предотвращение ДТП с участием детей.

Автоинспекторы сосредоточатся на местах массового скопления несовершеннолетних, и будут наказывать по всей строгости закона родителей, которые не пристегнули своих детей, превысили скорость или же не пропустили пешехода. Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут различные профилактические мероприятия в школах.

- Напоминайте детям о правилах дорожного движения, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, как опасно играть рядом с дорогой. Одевайте детей в яркую одежду, используйте световозвращающие предметы в темное время суток и обеспечьте их видимость другим участникам дорожного движения, - обращается региональная Госавтоинспекция к родителям несовершеннолетних участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU