2019-10-28T12:30:26+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области призналась в полиции, что убила своего гостя

Тело зарезанного бездомного нашли в овраге
Марина Поповцева
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В Мордово в овраге неподалеку от жилых домов улицы Луговой обнаружено тело 42-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Тело было зарыто в землю. По данному факту Жердевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело. В убийстве подозревают 34-летнюю ранее судимую местную жительницу. Женщину задержали.

По версии следствия, потерпевший был бездомным и гражданский супруг подозреваемой приютил его в своем доме. Как-то потерпевший начал заигрывать с женщиной. Та рассердилась и, схватив со стола нож, несколько раз ударила «ухажера» в грудь и живот.

Раненый скончался сразу. Сожители отнесли его тело в погреб, а после прикопали в овраге. Эта история так и могла остаться тайной, если бы через 10 дней подвыпившая женщина не донесла на себя в полицию.

- В настоящее время судом уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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