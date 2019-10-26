2019-10-26T12:35:57+03:00
Общество

На Тамбовщине стало больше барсуков

Животные находились на грани исчезновения, но сейчас их популяция восстанавливается
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Никифоровском районе Тамбовской области стало больше барсуков. Как рассказали в управлении по охране окружающей среды и природопользованию, на протяжении нескольких лет численность этих животных в заказнике «Польновский», который находится на территории района, сокращалась, и многие норы оказались заброшены. Но благодаря охранным мерам, популяция этого вида животных стала восстанавливаться.

Барсук — это один из наиболее крупных представителей семейства куньих. Его легко узнать по двум характерным чёрным полосам, которые тянутся от ушей к носу. В длину взрослое животное вместе с хвостом может превышать метр. Звери роют в земле многометровые норы, из которых они выходят для ночной охоты на мелких грызунов, лягушек, насекомых, а также сбора ягод, орехов, грибов и травы. Для обитания барсукам подходит далеко не всякое место. Поэтому норы они обычно устраивают на строго определённых участках. Как показывают исследования зоологов, на одном и том же месте барсуки могут селиться сотни, а то и тысячи лет подряд. Такая особенность делает этот вид уязвимым для охотников. Добывают их ради жира, который считается целебным. Влияет на численность животных и различная хозяйственная деятельность. По этой причине барсук занесён в «Красную книгу» Международного сообщества охраны природы.

- Этот вид довольно редкий в Тамбовской области. Однако до недавнего времени на него было разрешено охотиться. В угодьях заказника «Польновский» и некоторых других местах в Никифоровском районе имеются участки традиционного расселения барсука. Но большинство нор в последние годы пустовали даже в заказнике. Затем барсука внесли в «Красную книгу» области. Постепенно это стало положительно отражаться на его численности. В этом году животные вернулись на многие из прежних мест обитания, где их не было на протяжении нескольких лет. Мы уже отыскали несколько свежих нор этой осенью, — рассказывает охотовед Владимир Жидков.

От остальных видов семейства куньих барсука отличает способность залегать в спячку, чтобы пережить зимние холода и бескормицу.

- Сейчас очень хорошо заметно, как животные готовятся к зимовке. У разных видов своя стратегия выживания. Кто-то умеет добывать корм из-под снега или мигрирует на юг. А кто-то, как барсук, наедает жирок и укладывается в спячку. Осенью барсуки таскают в норы «катушки» из травы — готовятся к зимовке. Трава в основном служит им для подстилки, чтобы было теплее. Старую подстилку они выбрасывают и заменяют новой, — делится наблюдениями охотовед.

Росту численности барсука в заказнике способствует не только их непосредственная охрана. Запрет охоты на другие виды животных, а также ограничение хозяйственной деятельности расширяют кормовую базу. Покой и хорошее питание позволяют барсукам каждую весну приносить потомство, которое затем расселяется на подходящие для жизни участки. Недавно работникам заказника «Польновский» удалось повысить численность и русской выхухоли. Этот зверёк также занесён в «Красную книгу» и находится под угрозой исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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