2019-10-26T12:25:02+03:00
Общество

Реставрация церкви в селе Караул Тамбовской области оказалась некачественной

Подрядчику придется переделать водосток и шпиль колокольни
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В реставрацию усадьбы, где жил Георгий Чичерин, вложили десятки миллионов рублейВ реставрацию усадьбы, где жил Георгий Чичерин, вложили десятки миллионов рублей
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При реставрации Свято-Троицкой церкви в селе Караул Инжавинского района, которая является частью объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Караул», где в 1872 г. родился и жил нарком иностранных дел Чичерин Георгий Васильевич», обнаружились недостатки. Ремонт церкви, которая сейчас находится в пользовании у Уваровской епархии, начался в прошлом году, на проведение работ выделили около 30 миллионов рублей. Сейчас выяснилось, что часть из них придется переделывать.

- На выездном совещании в селе Караул обсуждался вопрос необходимости корректировки проектной документации, - рассказали в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области. - По итогам этого обсуждения подготовлен акт, фиксирующий выявленные недостатки, допущенные подрядной организацией, проводившей работы на объекте культурного наследия в 2018 году. Они должны бать устранены в рамках гарантийных обязательств.

Сообщается, что предложения по корректировки проектной документации в части изменения системы водостока с кровли здания и конструктивного решения шпиля колокольни направили в адрес заказчика работ, которым выступает ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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