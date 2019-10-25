«Усадьба Асеевых» приглашает на открытие модного салона
25 октября в 16.00 в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» откроется салон «Модистка». Мероприятие будет интересно всем тамбовчанам, особенно коллекционерам, краеведам и любителям стиля «модерн».
В программе встречи - дефиле исторических костюмов, выставка винтажных сумочек, выставка наперстков. Также гости смогут познакомиться с представителем сообщества «Северный вокзал» Еленой Коган.
- Сообщество «Северный вокзал» - единственное в России объединение энтузиастов, реконструирующее и восстанавливающее одежду, жизнь и быт железнодорожных инженеров и их семей в XIX–XX веке, - рассказали в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых».
Фото Музейного комплекса "Усадьба Асеевых"
ИСТОЧНИК KP.RU