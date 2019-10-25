2019-10-25T13:30:21+03:00
Звезды

«Усадьба Асеевых» приглашает на открытие модного салона

В программе выставка винтажных сумочек и дефиле исторических костюмов
Марина Поповцева
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Встреча заинтересует всех любителей стиля "модерн"Встреча заинтересует всех любителей стиля "модерн"
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25 октября в 16.00 в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» откроется салон «Модистка». Мероприятие будет интересно всем тамбовчанам, особенно коллекционерам, краеведам и любителям стиля «модерн».

В программе встречи - дефиле исторических костюмов, выставка винтажных сумочек, выставка наперстков. Также гости смогут познакомиться с представителем сообщества «Северный вокзал» Еленой Коган.

- Сообщество «Северный вокзал» - единственное в России объединение энтузиастов, реконструирующее и восстанавливающее одежду, жизнь и быт железнодорожных инженеров и их семей в XIX–XX веке, - рассказали в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых».

Фото Музейного комплекса "Усадьба Асеевых"

ИСТОЧНИК KP.RU

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